لن تصدق.. شم رائحة الطعام يزيد الوزن!

“عندما أشم الطعام يزيد وزني”.. هكذا يقول البعض، ولكن عادة فإن فكرة أن شم المرء لرائحة الطعام المفضل لديه يزيد من وزن الجسم تثير سخرية الكثيرين. ولكن لدينا أخبار مذهلة!

حيث أثبت العلماء أن ما أثار سخرية البعض في الماضي أضحى اليوم حقيقة ملموسة توصلت إليها البحوث العلمية.

وفي التقرير الذي نشره موقع “أف بي آر” الروسي، أشارت الكاتبة زاخاروفا لياليا إلى دراسة جديدة أجريت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تثبت أن رائحة الطعام تزيد من وزن الجسم.

وقالت الكاتبة إنه ينبغي على الشخص الذي يخشى زيادة وزنه “غلق أنفه” باستمرار، وذلك بعد إثبات دراسة حديثة أن وزن المرء يمكن أن يزيد بشكل كبير حتى من خلال شم رائحة الطعام، وإلا لن تتمكن من إنقاص وزنك حتى في ظل اتباعك نظاما غذائيا صارما.

علاوة على ذلك، أثبتت دراسات قديمة أن الأشخاص المحبين لتناول الطعام والإفراط في ذلك لا يستخدمون براعم التذوق فقط، وإنما أيضا العديد من الحواس الأخرى. فعلى سبيل المثال، تلعب حاسة الشم والبصر دورا رئيسيا في التغذية، حيث تعمل حاسة البصر على إدراك مدى شهية الطبق المعروض أمام الفرد، في حين تعمل حاسة الشم على إدراك رائحة الطعام ودرجة لذته.

المصدر: فلسطين الان