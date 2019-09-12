الرئيس عون استقبل رئيس التيار الوطني، قزي: الرئيس عازم على مواجهة التحديات انطلاقا من مفهوم السيادة الوطنية والولاء للبنان

ااستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس حزب “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونائبتي رئيس الحزب المحامية مي خريش ومارتين كتيلي، واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة والتطورات الاخيرة.

واتت هذه الزيارة بعد الانتخابات الاخيرة في “التيار الوطني الحر” وفوز كل من الوزير باسيل وخريش وكتيلي بالتزكية.

قزي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق سجعان قزي وعرض معه الاوضاع العامة. وقال قزي بعد اللقاء: “تشرفت بزيارة فخامة الرئيس في هذه المرحلة الدقيقة. والرئيس عازم على مواجهة التحديات انطلاقا من مفهوم السيادة الوطنية والولاء للبنان آخذا في الاعتبار مصلحة لبنان العليا واستقراره”.

اضاف: “كان لا بد من تقدير مبادراته الأخيرة السياسية في مصالحات الجبل، والاقتصادية في اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري، وفي مواقفه الحازمة حيال ضرورة عودة النازحين السوريين من دون ربط ذلك بالحل السياسي في سوريا. وأعربت لفخامته عن الارتياح الذي تركه موقفه المتمسك بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701 خصوصا في وقت ترتفع فيه نسبة الأخطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام