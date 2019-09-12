جولة تفتيشية مفاجئة على الإدارات والمؤسسات العامة في بيروت وجبل لبنان

كلف رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية المفتشية العامة الهندسية القيام بجولة تفتيشية مفاجئة اليوم على جميع الإدارات والمؤسسات العامة ضمن نطاق محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان على أن تتضمن هذه الجولة:

– التأكد من حضور الموظفين إلى مراكز عملهم وقيامهم بمهامهم الوظيفية.

– تدقيق المعاملات الفنية والتأكد من إنجازها ضمن المهل القانونية.

– التأكد من تطبيق التعاميم التي أصدرناها إلى الإدارات والمؤسسات العامة.

– التدقيق قي بعض المعاملات عن طريق سبر الغور.

– رفع تقارير إلى رئاسة التفتيش المركزي من قبل المفتشين بواسطة المفتش العام الهندسي، فور إنهاء المهمة المطلوبة إليهم وشرح جميع العوائق التي اعترضتهم والأوضاع غير القانونية التي واجهتهم خلال جولاتهم المركزة، ليصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

على أن تكون هذه المهام بإشراف شخصي من قبلنا.

للتفضل بالإطلاع وإبلاغ المفتشين الهندسيين بما ورد أعلاه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام