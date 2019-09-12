فوائد التفاح الأحمر وقيمه الغذائية

يعتبر التفاح الأحمر من أكثر أنواع التفاح شهرًا واستهلاكًا، كما أن له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، ويدخل في صناعة الحلويات وخل التفاح وبعض الوصفات الأخرى.

القيم الغذائية للتفاح الأحمر

إليك القيم الغذائية لحبة واحدة من التفاح الأحمر مع القشرة:

السعرات الحرارية 116

الكربوهيدرات 30.8 غرام

الألياف الغذائية 5.4 غرام

فيتامين سي 17% من الحصة اليومية

فيتامين ك 6% من الحصة اليومية

فيتامين ب6 5% من الحصة اليومية

فيتامين أ

2% من الحصة اليومية

فيتامين ي 2% من الحصة اليومية

بوتاسيوم 7% من الحصة اليومية

فولات 6.7 ميكروغرام

الكالسيوم 13.4 ملغرام

البروتين 0.6 غرام

المغنيسيوم

11.3 ملغرام

المنغنيز 4% من الحصة اليومية

هل يجب تناول التفاح الأحمر مع القشور؟

بشكل عام تحتوي قشور التفاح على العديد من المغذيات الضرورية المختلفة، لذا لا ينصح بتقشيرها قبل تناولها، مع التأكد من غسلها جيدًا.

إن كنت تفضل تقشير التفاح، ستحظى ببعض المغذيات أيضًا، لكن ستكون كمية الألياف الغذائية على سبيل المثال أقل بالإضافة إلى بعض المغذيات الأخرى المختلفة مثل الكربوهيدرات والفولات وفيتامين أ.

فوائد التفاح الأحمر الصحية

بما أن التفاح الأحمر يحتوي على القيم الغذائية سابقة الذكر فهذا يعني أن له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، والتي تتمثل في:

1- تحسين عملية الهضم

بما أن التفاح الأحمر يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، فهذا يعني أنه مفيد لعملية الهضم والجهاز الهضمي ككل.

هناك نوع معين من الألياف الغذائية الموجودة بالتفاح، والتي تسمى البكتين (Pectin)، وهي ذائبة بالماء، والذي وجد أنه له دورًا في علاج الإسهال الناتج عن الإصابة ببكتيريا ما.

إلى جانب ذلك، تحتوي قشور التفاح على نوع اخر من الألياف الغذائية غير ذائبة بالماء، والتي تساعد الطعام في المرور في الجهاز الهضمي بفعالية، الأمر الذي يحمي من الإصابة بالإمساك.

2- الحفاظ على صحة الدماغ

وجدت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن تناول التفاح الأحمر يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيزها، وذلك عن طريق خفض خطر الإصابة بالزهايمر والباركنسون.

يوجد في التفاح أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، والموجودة في القشور تحديدًا، وهي تعمل على التخلص من الإجهاد التأكسدي الذي يرفع من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وأهمها تلك المزمنة.

3- تعزيز صحة البشرة

كما ذكرنا فإن التفاح الأحمر يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي الضروري لعملية انتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي يدخل في تركيب البشرة للحفاظ على مرونتها وحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر.

4- فوائد التفاح الأحمر الأخرى

إلى جانب ذلك يرتبط تناول التفاح الأحمر بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة، ومن بينها:

• تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة

• تعزيز صحة العينين وحمايتهما من التعب والجفاف

• خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية

• الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

• خفض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان

• المساعدة في عملية فقدان الوزن ومحاربة السمنة

• تقوية العظام والأسنان

• تنقية الكبد من السموم.

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المصدر: ويب طب