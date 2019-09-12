الحامض (الليمون): فوائد مذهلة تفوق الخيال

لثمار الحامض (الليمون) العديد من الفوائد الهامة للصحة والجمال، وفي هذا المقال سوف نستعرض قائمة تفصيلية بهذه الفوائد.

تتميز ثمار الحامض، أو الليمون، بخصائص طبية رائعة ينبع معظمها من غنى هذه الثمار الصفراء بنسب عالية من فيتامين سي. فما هي فوائد الحامض؟ وهل من من محاذير ومخاطر متعلقة بهذه الثمار؟

فوائد الحامض

تأتي معظم فوائد الحامض من محتواه الغني بالعديد من المواد الغذائية الهامة، والتي يعتبر أبرزها فيتامين سي، إذ أن هذه الثمار تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية، مثل: مجموعة فيتامينات ب، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك.

وهذه أهم فوائد الحامض المختلفة:

1- لصحة القلب والشرايين

يساعد تناول عصير الليمون على مكافحة أمراض القلب والشرايين، وذلك بسبب غناه بمادة البوتاسيوم الهامة لصحة جهاز الدوران.

إذ يساعد البوتاسيوم على ضبط مستويات ضغط الدم وتحفيز الجسم على الاسترخاء بدنياً وعقلياً. كما أن فيتامين سي المتواجد في الحامض يساعد على الحفاظ على صحة القلب.

2- مكافحة حصى الكلى

يحتوي الليمون على حمض الستريك بتراكيز تفوق الأنواع الأخرى من الحمضيات، مثل الجريب فروت والبرتقال، وهذا الحمض يساعد على منع تكون حصى الكلى وتبلورها.

3- مكافحة الحمى

يساعد عصير الحامض أو حتى الثمار نفسها على علاج نزلات البرد والانفلونزا وأي حمى قد ترافقها، خاصة وأن تناول الحامض يزيد من تعرق الجسم، ما يؤدي لخفض درجة حرارة الجسم وبالتالي مكافحة الحمى.

4- علاج الندوب والعلامات

بسبب خصائصه المفتحة للبشرة، فإن استعمال القليل من عصير الحامض الطازج على الندبة أو على اثار حب الشباب قد يؤدي لتلاشي هذه العلامات الداكنة مع الوقت.

فقط ضع القليل من عصير الليمون على مكان الندبة، واتركه 5 دقائق، ثم قم بغسل المكان جيداً بعد ذلك.

5- مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

تساعد ثمار الحامض الصفراء على علاج المشاكل التنفسية المختلفة، بما في ذلك صعوبات التنفس ونوبات الربو المزعجة، وذلك بسبب غناه بفيتامين سي الهام لصحة المناعة والجهاز التنفسي.

كما أن الحامض هو أحد العلاجات الطبيعية الهامة لالتهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

6- علاج مسمار القدم

يساعد عصير الحامض على تفتيت مسامير القدم عند تطبيقه موضعياً عليها وبانتظام، خاصة تلك الصلبة منها، ولهذا السبب ذاته، فإن الحامض يساعد كذلك وبشكل كبير في تفتيت حصى المرارة.

7- تعزيز امتصاص الحديد

إن تناول أطعمة غنية بفيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد يساعد على تحسين امتصاص الحديد من هذه الأطعمة وتحسين قدرة الجسم على الاستفادة منه.

لذا فإن استعمال الحامض باعتدال أثناء إعداد الطعام يساعد على مكافحة الأنيميا (فقر الدم).

8- فوائد أخرى

ولا تقتصر فوائد الحامض على ما ذكر فحسب، بل يساعد استعمال الحامض بانتظام في حميتك الغذائية على تحصيل الفوائد التالية:

• تحسين صحة جهاز المناعة.

• خسارة الوزن الزائد.

• مكافحة السرطان.

• علاج عسر الهضم.

• مكافحة أمراض ونزيف اللثة.

• علاج مشاكل فروة الرأس ومنح لمعة محببة لخصلات الشعر.

مخاطر ومحاذير

بسبب غنى ثمار الليمون الحامض بالأحماض القوية، فإن تناولها قد يكون له اثار سلبية عديدة، ومنها:

• زيادة حدة أعراض مرض الارتداد المعدي المريئي وزيادة حرقان المعدة.

• قد يتسبب استعمال عصير الليمون الحامض موضعياً على البشرة بتهيجها وتحسسها واحمرارها لدى البعض.

• التسبب بقرحة الفم.

لذا ولتجنب أي مخاطر أو أضرار ترتبط بتناول ثمار الليمون الحامض، ما عليك سوى إضافة الليمون لحميتك باعتدال وبشكل صحي.

المصدر: ويب طب