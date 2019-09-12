غوتيريش: ضم غور الأردن لـ”إسرائيل” سيكون انتهاكا خطيرا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، لضم منطقة غور الأردن للكيان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له، الأربعاء، إن هذه الخطوة “ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”، مضيفا أنها ستكون “هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة”.

وكان بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد تعبيره.

وأعلنت السلطة الفلسطينية والدول العربية عن رفضها لخطط نتنياهو. وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن هذه الخطوة ستنهي “فرص السلام”.

المصدر: وكالة رويترز