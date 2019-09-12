حادث الدهس قرب حاجز قلنديا شمال القدس عمل جنائي (وسائل اعلام العدو) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 02:36

حادث الدهس قرب حاجز قلنديا شمال القدس عمل جنائي (وسائل اعلام العدو)

منذ 3 ساعة 11 September، 2019
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