المضادات الارضية التابعة للمقاومة الفلسطينية تطلق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 02:36

المضادات الارضية التابعة للمقاومة الفلسطينية تطلق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة (مراسل المنار)

منذ 3 ساعة 11 September، 2019
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