طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2019 - 23:38

طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (مراسل المنار)

منذ 13 mins 11 September، 2019
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