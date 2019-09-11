حركة امل عزت بشهداء احياء مراسم عاشوارء في كربلاء المقدسة

– أبرق المكتب السياسي في حركة امل معزيا بالشهداء الذين سقطوا اثناء احياء مراسم عاشوارء في مدينة كربلاء المقدسة.

وجاء في برقية التعزية “ان حركة أمل قيادة ومجاهدين إذ تعزي نفسها بالحادث والمصاب الأليم، فهي تتقدم من الأمة الاسلامية ومن صاحب العصر والزمان ومن كافة المرجعيات الدينية الرشيدة ومن الحكومة والشعب العراقي الشقيق ومن ذوي الشهداء، بأحر التعازي سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء الذين كانوا يتوجهون إلى مقام سيد الشهداء الذي يمثل عنوانا دائما للتضحية والفداء والشهادة برحمته الواسعة ويجعل لهم قدم صدق عند الامام الحسين وأهل بيته، ويمن على ذويهم بالصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام