القضاء على منفذ اغتيال المجاهد ابراهيم الحوثي بعملية في عمق العدو (الداخلية اليمنية)

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء، “القضاء على المدعو “محمد علي قايد ضاوي” (54 عاماً) وهو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال المجاهدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه “بفضل الله تعالى وعونه نفذت الأجهزة الأمنية في تمام الساعة ٠7:24 من مساء يوم الثلاثاء العاشر من محرم 1441هـ الموافق 10 سبتمبر 2019م عمليةً استخباريةً وأمنيةً نوعيّة ناجحة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان بمدينة مأرب، تمكنت خلالها من القضاء على المدعو “محمد علي قايد ضاوي / البالغ من العمر 54 عاماً”.

وأوضحت الوزارة في بيانها “أن العملية النوعية أدت إلى مصرع المدعو “محمد علي قايد ضاوي” وهو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد حسين قاسم البدر، مشيرة إلى أن العملية نفذت بعد استكمالها لإجراءات التحقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي توصّلت من خلالها إلى معرفة الأشخاص والجهات المشتركين والضالعين في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيدين”.

وأشارت الى “أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو “ضاوي” الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية باستخبارات العدو السعودي التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه”.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها “نؤكد لأبناء الشعب اليمني قاطبةً أن الأجهزة الأمنية باتت قادرة على الوصول إلى عمق كل المناطق المحتلة والخاضعة لسيطرة العدوان التي ظنّتها عناصره الإجرامية والمأجورة أماكن آمنة للاحتماء بها والاختباء فيها بعيداً عن أيادي الأجهزة الأمنية”.

وتوعدت “أنها ستكشف عن مصير بقية الجناة المشتركين والضالعين في تنفيذ جريمة الاغتيال الآثمة، محذّرةً في الوقت نفسه كلّ من تسوّل له نفسه الإقدام على ما من شأنه إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وإقلاق السكينة العامة والإخلال بالأمن أنه ستطاله أيادي الأجهزة الأمنية أينما كان على امتداد جغرافية اليمن وخارجها”.

المصدر: المسيرة نت