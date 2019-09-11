افشال زحف واسع للعدوان في منفذ الطوال بجيزان

قتل وجرح العشرات من مرتزقة الجيش السعودي، اليوم الأربعاء، أثناء محاولتهم الفاشلة للتقدم في منفذ الطوال بجيزان رغم مشاركة الطيران الحربي.

مصدر عسكري يمني أوضح ان المرتزقة نفذوا زحفا باتجاه الجمارك قبالة منفذ الطوال استمر 13 ساعة بمشاركة من الطيران الحربي ، مضيفا أن زحف المرتزقة نفذ من ثلاثة مسارات وشارك فيه مجاميع كبيرة من المرتزقة.

وأكد المصدر “أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من كسر الزحف وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية فادحة، مشيرا إلى أن من تبقى من المرتزقة لاذوا بالفرار تاركين جثث قتلاهم في أرض المعرك”ة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الزحف جاء بعد فشل زحوفات سابقة للمرتزقة آخرها زحف نفذه المرتزقة يوم أمس الثلاثاء نفذ من ثلاثة مسارات وبمشاركة من الطيران الحربي والاباتشي والاستطلاع، إضافة إلى ذلك فقد تصدى اليمنيون يوم الجمعة، لمحاولة تقدم للمرتزقة في منفذ الطوال بمشاركة الطيران بمختلف أنواعه ، وعقب الزحف نفذ اليمنيون عملية هجومية معاكسة تمكنوا خلالها من تطهير العديد من المواقع العسكرية و تكبيد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

المصدر: موقع انصار الله