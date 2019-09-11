المكسيك تريد الحد من سيل تهريب الأسلحة الأمريكية إلى أراضيها

أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، أن القضية الأساسية بالنسبة لبلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة هي تهريب الأسلحة من الأراضي الأمريكية.

وقال إيبرارد في مؤتمر صحفي عقده بعد مفاوضاته في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والذي تم بثه على صفحة وزارة الخارجية المكسيكية في “تويتر”: “نريد تجميد تهريب الأسلحة إلى المكسيك من الولايات المتحدة. وهذه هي القضية الرئيسية التي ناقشناها. وبالنسبة للولايات المتحدة تنحصر القضية الرئيسية في الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي المكسيكية”.

وأضاف الوزير أن مجموعة عمل ثنائية للإشراف على تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك تعمل منذ يوليو الماضي عندما تم في المفاوضات مع بومبيو تحويل موضوع الإشراف على التداول غير الشرعي للأسلحة الأمريكية إلى مستوى القضايا ذات الأولوية.

المصدر: وكالات