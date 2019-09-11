بلومبيرغ: #ترامب بحث خفض العقوبات على #إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2019 - 20:18

بلومبيرغ: #ترامب بحث خفض العقوبات على #إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون

منذ 55 mins 11 September، 2019
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