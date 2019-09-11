معاريف: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2019 - 20:18

معاريف: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار

منذ 58 mins 11 September، 2019
أخبار موقع المنار

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