معاريف: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2019 - 20:18
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المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية: اقالة جون بولتون من منصبه قد تساعد واشنطن على اتخاذ مواقف أقل تحيزاً تجاه طهران
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب بولتون أكبر داعية للحرب
وزير الخارجية الألماني: نأمل بأن تسهم إقالة بولتون في انجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة حول ايران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لم نتفق في غالبية وجهات النظر السياسية مع جون بولتون
الأمم المتحدة تحذر رئيس الوزراء الصهيوني من أن خطته بضم غور الاردن لن يكون لها أساس قانوني دولي
حزب الله يدين اعلان نتنياهو نيته تهويد غور الاردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية
حزب الله: قرار نتنياهو عدوان على الشعب الفلسطيني الذي له الحق في مقاومة أي اعتداء على ارضه ومقدراته
حزب الله: المواقف الخليجية اعطت لنتنياهو الحق في العدوان على الشعوب العربية في لبنان وفلسطين
حزب الله: الخطوات التهويدية الاسرائيلية هي اجراءات باطلة سيواجهها الشعب الفلسطيني موحدا وسيفشلها كما افشل صفقة القرن
حزب الله: فلسطين بكامل ترابها حق للشعب الفلسطيني ولن يتغير هذا الحق مهما فعل العدو
رئيس مجلس النواب الأردني: التعاطي مع المحتل الاسرائيلي يستوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك
زعيم حزب ازرق - أبيض الصهيوني: نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة وسقط في اقرار قانون الكاميرا وسيخسر الانتخابات
اعلام العدو: القبة الحديدية لم تعترض أياً من الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه اسدود خلال القاء نتنياهو كلمته
إعلام العدو يصف فرار نتنياهو عن المنصة في مهرجان اسدود بسبب الصواريخ من غزة بالاذلال والصفعة المدوية
رئيس مجلس النواب اللبناني يطلب من وزير المال تقديم مشروع الموازنة للحكومة اليوم ويحدد جلسة تشريعية في 24 الجاري
الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 والعدو هو من ينتهكه براً وبحراً وجواً
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: المقاومة ضمانة أمننا في لبنان ولن نسمح للطائرات المسيرة أن تستبيح سماءنا
وزير الدفاع اللبناني: سنعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لوقف التهريب والجيش مهمته إقفال الحدود
وزير المال علي حسن خليل يحيل مشروع موازنة عام 2020 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
ترامب يقول إن واشنطن ضربت خلال الأيام الماضية حركة طالبان وهذا الهجوم سيستمر بشكل أقوى
الخارجية المجرية تعلن أنها بصدد تعيين دبلوماسي في سوريا للقيام بمتابعات بشأن الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية
القضاء المصري يقضي بالسجن المؤبد بحق 11 قياديا في الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام ونائبه
وفاة امرأة جراء الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول في منطقة الوطن القبلي جنوب تونس
رئيس الأركان الجزائري: الإنتخابات الرئاسية ستجري في موعدها
قوات الوفاق الوطني في ليبيا تحرز تقدماً على حساب قوات حفتر نحو منطقة العربان جنوب غريان
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
معاريف: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار
منذ 58 mins
11 September، 2019
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مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 11-9-2019
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