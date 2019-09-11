اليمن:مقتل 7 من المرتزقة وتدمير آليتين لهم في الجوف

لقي سبعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، اليوم الأربعاء، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير وإعطاب آليتين بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري يمني لـ ” المسيرة نت” أن وحدة القناصة للجيش واللجان تمكنت من قتل 7 من المرتزقة في جبهتي المتون وسلبة.

وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة تمكنت من تدمير وإعطاب آليتين للمرتزقة في مديرية المصلوب وجبهة الظهرة بمديرية خب والشعف ما أسفر عن مصرع وإصابة من على متن إحدى الآليتين.

وكانت مدفعية الجيش واللجان قد استهدفت في وقت سابق اليوم تجمعات للمرتزقة في اليتمة بمديرية خب والشعف ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

المصدر: المسيرة