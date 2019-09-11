إخماد 5 حرائق في بلدات عكارية أتت على مساحات من الاشجار والاعشاب

اندلع حريق في خراج بلدة فنيدق – محلة الحرف، التهم مساحة من الأشجار المختلفة والأعشاب اليابسة. وقد عمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز الصدقة وبمساعدة الأهالي، على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة، فتبريد رقعته خوفا من تجدد اشتعاله بسبب الهواء.

كما شب حريق في حرش ببلدة عندقت، أتى على مساحة من أشجار الصنوبر والكينا والأعشاب اليابسة، وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز عندقت على إخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة، وتبريد المكان.

وشب حريق آخر في بلدة المحمرة، أتى على مساحة من الأرض العشبية، وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز العبدة على إخماده.

وأتى حريق اندلع في بلدة شدرا، على مساحة من الأعشاب اليابسة وامتد بسبب الرياح ليطال عددا من أشجار الدلب، وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز شدرا على إخماده.

كما أخمد عناصر ومتطوعو الدفاع المدني حريقا شب في بلدة عودين، التهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام