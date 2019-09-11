نتنياهو: “لابيد” و”غينتس” فرحوا أكثر من سكان غزة بسبب إنزالي للملجأ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2019 - 16:28

نتنياهو: “لابيد” و”غينتس” فرحوا أكثر من سكان غزة بسبب إنزالي للملجأ

منذ 35 mins 11 September، 2019
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

قال رئيس الوزراء “الاسرائيلي” بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها من على منصة الكنيست  ” الاحد المقبل ستتخذ الحكومة قرار بتشريع البؤرة الاستيطانية ” مفو يريحو ” وحسب اقواله هذه خطوة لبسط السيادة “الاسرائيلية” على الضفة الغربية .
وخلال خطابه نعته رئيس حزب القائمة العربية المشتركة النائب ايمن “عودة” بالكذاب وقام حراس الكنيست بإخراج “عودة” من القاعة.
واصل نتنياهو وفقا لصحيفة يديعوت قائلا : ان كل من “بيني غينتس” و”يايئر لابيد” فرحوا بالأمس اكثر من سكان قطاع غزة بسبب مشهد انزالي من على المنصة في مدينة اسدود بعد اطلاق الصواريخ من غزة.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة