نتنياهو: “لابيد” و”غينتس” فرحوا أكثر من سكان غزة بسبب إنزالي للملجأ

قال رئيس الوزراء “الاسرائيلي” بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها من على منصة الكنيست ” الاحد المقبل ستتخذ الحكومة قرار بتشريع البؤرة الاستيطانية ” مفو يريحو ” وحسب اقواله هذه خطوة لبسط السيادة “الاسرائيلية” على الضفة الغربية .

وخلال خطابه نعته رئيس حزب القائمة العربية المشتركة النائب ايمن “عودة” بالكذاب وقام حراس الكنيست بإخراج “عودة” من القاعة.

واصل نتنياهو وفقا لصحيفة يديعوت قائلا : ان كل من “بيني غينتس” و”يايئر لابيد” فرحوا بالأمس اكثر من سكان قطاع غزة بسبب مشهد انزالي من على المنصة في مدينة اسدود بعد اطلاق الصواريخ من غزة.

المصدر: فلسطين اليوم