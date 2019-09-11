إعتصام غدا للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام التربية

دعت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي نسرين شاهين، الاساتذة المتعاقدين، قدامى وفوق السن ومجازين وغير مجازين ومستعانا بهم وإجرائيين ومكننة وحملة الاجازة المهنية، الى الاعتصام يوم غد الخميس الساعة العاشرة والنصف صباحا امام وزارة التربية – الاونيسكو، “لحماية حق طلاب لبنان في تعليم رسمي متمايز ومتكامل وفعال، وعدم دفع ثمن الاضرابات والنزاعات بين وزارة التربية والاساتذة، ولحفظ حق الاهل في مقاعد دراسية لاولادهم، اضافة الى حق الاساتذة المتعاقدين الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من الكادر التعليمي في العيش برتبة مواطنين لا أكثر”.

وأشارت شاهين الى أن “هدف الاعتصام هو المطالبة أولا بالتثبيت، إذ تدفع وزارة التربية 130 مليار ليرة سنويا مستحقات للاساتذة المتعاقدين من اعتماداتها في وزارة المال، لذا، وعند تثبيتهم تحول هذه المستحقات الى رواتب، وبالتالي لا تعتبر تثبيت المتعاقدين توظيفا جديدا”.

وأضافت: “الى حين التثبيت، نطالب بإعطاء الاساتذة أبسط حقوقهم، وهي الضمان الصحي بدل النقل – راتب شهري، كذلك تحويل الاساتذة الاجرائي من بند 14 المساهمات الى بند 13 الرواتب، وحتى الان لم يحصلوا على مستحقاتهم، ودفع السلسلة للاساتذة المستعان بهم قبل الظهر وبعده، ودفع السلسلة لاساتذة الاجازة المهنية، وحماية الاساتذة المتعاقدين والذين هم على نفقة صناديق المدارس الذين سحبت منهم ساعاتهم، اضافة الى دفع ثمن ساعات الدورات التدريبية التي يجبر المتعاقد على القيام بها”.

وأكدت شاهين انه “حتى الان هذه الحقوق وعود، لذلك ندعو الطلاب والاهالي والاساتذة الى وقفة حق لدعم المدرسة الرسمية”.

وختمت: “الاعتصامات والتصعيد خيارنا، الصمت والتخاذل للجبناء ونحن أقوياء لاننا اصحاب حق وعن حقنا لن نتنازل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام