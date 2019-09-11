رئيس الجمهورية استقبل شنايدر: القطاع المصرفي من انجح القطاعات ورزمة الاصلاحات لتعزيز الاقتصاد ملحوظة في موازنة 2020

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والسياحة في اللوكسمبورغ ايتيان شنايدر، على “اهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان واللوكسمبورغ وعلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة”. وقال: “ان فرص الاستثمار في لبنان ستكون متاحة من خلال سلة مشاريع انمائية واقتصادية سيضعها لبنان امام المستثمرين وفق توصيات مؤتمر “سيدر”، ولفت الى ان “اصلاحات عدة تم اعتمادها لمواكبة فرص الاستثمار المتاحة”.

واكد الرئيس عون للوزير شنايدر ان “القطاع المصرفي هو من اقوى وانجح القطاعات في لبنان”، مرحبا “بكل تعاون يمكن ان يتم بين لبنان واللوكسمبورغ التي تتمتع بمزايا مالية واقتصادية جعلتها في موقع متقدم في المجال المصرفي”.

ولفت رئيس الجمهورية ضيفه الى ان “الاستثمار في لبنان مجز، لا سيما ان مشروع موازنة 2020 سيتضمن استكمالا لرزمة من الاصلاحات الاساسية التي تساعد في تطوير الاقتصاد اللبناني وتعزيز فرص الاستثمار فيه وتفعيل سياحته التي شهدت هذه السنة موسما جيدا”.

شنايدر

وكان الوزير شنايدر عبر عن رغبة اللوكسمبورغ “في التعاون مع رجال الاعمال اللبنانيين”، لافتا الى ان بلاده “عينت قنصلا فخريا في لبنان هو شارل رافاييل مهمته متابعة العلاقات الثنائية وتعزيزها ومعرفة سبل الاستثمار، لا سيما وان لبنان يخطو خطوات سريعة في مسار عمليات النهوض”، مؤكدا دعم بلاده “للبنان في المحافل الاقليمية والدولية”.

اوراق اعتماد 7 سفراء

الى ذلك، تسلم الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد سبعة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة، سفراء: جمهورية كولومبيا فرناندو ايلو يامهور Fernando Helo YAMHURE، جمهورية قبرص بنايوتيس كرياكو Panayiotis KYRIACOU، مملكة النروج ليني ستانست Leni STENSETH، جمهورية سري لانكا الديموقراطية الاشتراكية ديبتيكا بريادارشاني كاليانيراتني ويكرامراشي كارونارنتي Deepthika Priyadarshani Calyaneratne Wickramarachchi KARUNARANTE، الاتحاد الاوروبي رالف – جوزف طراف Ralph-Joseph TARRAF، جمهورية فييتنام الاشتراكية تران ثان كونغ Tran Thanh CONG، وجمهورية التشاد الامين الدودو عبدالله الخاطري.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة نجلا رياشي عساكر.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت الموسيقى نشيد البلد الذي يمثله السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك، حيا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخلوا بعدها الى صالون القصر وسط صفين من الرماحة، حيث قدموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون، كما قدموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ولدى مغادرة السفراء بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزف النشيد الوطني، ونقل السفراء الى رئيس الجمهورية تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام