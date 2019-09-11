روسيا ترصد 30 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 20 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، حلب (10) اللاذقية (7) وإدلب (8) وحماه (5)، بينما رصد الجانب التركي 20 خرقا، وذلك في محافظات، إدلب (15) وحماه (2) واللاذقية (3). ولم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية .

وبشكل عام تم تنفيذ 2201 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3584.0585 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية