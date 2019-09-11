عودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الأربعاء، بعودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن “عاد خلال الــ24 ساعة الماضية، 1416 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 423 شخصا (127 امرأة و216 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 993 شخصاً (298 امرأة و506 أطفال).

وأضاف المركز بأن 3 نازحين عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ومن جهة أخرى، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية