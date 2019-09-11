روحاني : الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات تجاه الاتفاق النووي هي الأهم .. وعلى أمريكا التخلي عن سياسة الحرب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه “يتعين على الولايات المتحدة أن تفهم أن سياسة الحرب والضغوط القصوى ليس لهما أي فائدة وأن عليها التخلي عن السياسات العسكرية والحد الأقصى من الضغوط.” وقال الرئيس روحاني الأربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء إن “منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو استخدام التكنولوجيا النووية السلمية، وفي الاتفاق النووي أيضاً فإن منطقنا هو الالتزام أمام التزام الطرف الآخر “. وفي السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “الخطوة الثالثة في تقليص التزامات الجمهورية الإسلامية في اطار الاتفاق النووي، هي أهم خطوة للجمهورية الإسلامية، ولا تقارن بالخطوتين السابقتين”، لافتاً إلى أنه “إذا لزم الأمر، فسنتخذ خطوات أخرى في المستقبل”.

وأضاف روحاني، إن “صورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اذهان العالم هي صورة سلمية ومتوازنة”، قائلاً “لم نكن أبداً البادئين بالعدوان والحظر، ولم ننقض العهد، بل هم من نقض العهد، وهذا المنطق هو ما نتميز به”.

المصدر: ارنا