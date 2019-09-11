وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الوقت الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2019 - 12:08

وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الوقت الحالي

منذ 47 mins 11 September، 2019
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