وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الوقت الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2019 - 12:08
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وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الوقت الحالي
منذ 47 mins
11 September، 2019
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