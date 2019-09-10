“مستشار روحاني”: إقالة بولتون هو دليل على فشل السياسة الاميركية

اعتبر “مستشار الرئيس الايراني” حسام الدين آشنا ان “إقالة مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون من قبل ترامب هو دليل على فشل سياسة فرض الضغوط القصوى من قبل اميركا ضد ايران”.

وقال آشنا الثلاثاء إن “دفع بولتون الى الهامش ومن ثم شطبه ليس حدثا فقط بل دليلا قاطعا على فشل استراتيجية فرض الضغوط القصوى من قبل اميركا في مواجهة المقاومة البناءة القصوى من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

واضاف آشنا “لا يساوركم الشك باننا قادرون على ادارة سلوك الولايات المتحدة الاميركية تجاه ايران ولن نتراجع ابدا. حصار ايران سيُكسر”.

المصدر: ارنا