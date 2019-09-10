حملة اعتقالات اسرائيلية بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء،فتى من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية “داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة المواطن منصور الرشق واعتقلت نجله آدم (17 عاما)، وهو قيد الحبس المنزلي”.

من جهة ثانية، أفادت المصادر أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت طفلا قرب أحد الحواجز المحيطة بالمسجد الابراهيمي بمدينة الخليل”، وتابعت ان “الطفل الذي لم تعرف هويته بعد، اعتقل خلال عودته من مدرسته، بعد أن أوقفه أحد الجنود وقام بتفتيش حقيبته المدرسية، ثم ادعى بأن الطفل يحمل سكينا وتم اعتقاله ونقله للتحقيق”.

كما لفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء الثلاثاء سبعة مواطنين بينهم فتاة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة”، وقالت إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت حي باب حطة بالقدس القديمة، واعتقلت كلا من: محمد متعب، واحمد متعب، ويوسف حزينة، ورياض الرشق، وفراس كركور، ومحمد كركور، والفتاة رنيم كركور (18 عاما)”.

المصدر: فلسطين اليوم