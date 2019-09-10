الاردن: إعلان نتانياهو عن “غور الأردن” يدفع المنطقة برمتها نحو العنف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2019 - 23:50

الاردن: إعلان نتانياهو عن “غور الأردن” يدفع المنطقة برمتها نحو العنف

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
علم الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء “تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.

وقال الصفدي الموجود حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية إن “الاردن يدين عزم نتانياهو ضم المستوطنات الإسرائيلية وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاردن وشمال البحر الميت ويعتبره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.

واضاف الصفدي ان “هذا الاعلان يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام”، واوضح ان “هذا الاعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الاحادية خطر على الامن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لما تقوم به اسرائيل”.

ودعا الصفدي “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الاعلان الاسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على اطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة