صواريخ باتجاه اسدود وعسقلان ونتنياهو يهرب إلى الملاجئ

قالت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي مساء الثلاثاء إن “صفارات الانذار دوت في منطقة عسقلان واسدود ومناطق في غلاف قطاع غزة”.

وأشارت مصادر فلسطينية الى ان “الحديث يدور حول اطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة”، فيما زعمت وسائل اعلام العدو ان “منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخين”.

ولفتت المصادر الفلسطينية الى أن “صافرات الانذار اطلقت في اشدود اثناء تواجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو هناك في مؤتمر انتخابي”، واكدت “هروب نتنياهو من المكان الى احد الملاجئ”.

المصدر: فلسطين اليوم