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September 10 2019 - 23:50

الخارجية اللبنانية: سفارتنا بنيجيريا تتابع ملابسات قتل المواطن بسام الخضري

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان ان “السفارة اللبنانية في أبوجا تقوم بمتابعة ملابسات جريمة القتل التي أودت بحياة اللبناني بسام أمين الخضري اثر تعرضه لعملية سرقة في شقته في لاغوس مساء أمس الاثنين”.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء إنه “بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تقوم السفارة اللبنانية في أبوجا بمتابعة ملابسات جريمة القتل التي أودت بحياة اللبناني بسام أمين الخضري اثر تعرضه لعملية سرقة في شقته في لاغوس مساء أمس الاثنين”.

وتابع البيان أن “السفارة أكدت أنها تنسق مع عائلة الفقيد في لبنان وأصدقائه في لاغوس، لتأمين نقل الجثمان إلى بيروت في أقرب فرصة ممكنة لإتمام مراسم الدفن، بانتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية النيجيرية للقبض على المرتكبين والاقتصاص منهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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