اعلام العدو: حرس نتانياهو ينقله الى “مكان آمن” أثناء انطلاق صافرات الانذار في اسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 22:20

اعلام العدو: حرس نتانياهو ينقله الى “مكان آمن” أثناء انطلاق صافرات الانذار في اسدود

منذ 57 mins 10 September، 2019
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