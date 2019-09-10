ترامب يعلن أنه سيقوم بتعيين مستشار الأمن القومي الجديد الأسبوع القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 20:44
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الملايين من المسلمين حول العالم يحيون ذكرى استشهاد حفيد رسول الله الإمام الحسين (ع)
حزب الله يحيي يوم العاشر من محرم بمسيرة مركزية ضخمة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
الأمين العام لحزب الله في يوم العاشر: الإمام الخامنئي هو قائد محور المقاومة وقائدنا وإيران هي قلب المحور ومركزه الأساسي
السيد نصرالله: نرفض أي مشروع حرب على إيران لأنها ستُشعل المنطقة وستكون حرباً على كل محور المقاومة
السيد نصرالله: الحرب المفترضة على إيران إن وقعت ستشكل نهاية "إسرائيل" ونهاية الهيمنة والوجود الاميركي في منطقتنا
السيد نصرالله: رغم كل التهويل والترهيب والتهديد من الخارج نحن اليوم نثبت المعادلات ونعزز قوة الردع التي تحمي بلدنا
السيد نصرالله: الجيش الإسرائيلي الذي كان لا يقهر تحول إلى جيش هوليودي يمثل أفلام سينما على الأرض لأنه جبان وضعيف
السيد نصرالله: إذا اعتدي على لبنان بأي شكل من الأشكال سنرد عليه بالرد المناسب ومن دون خطوط حمراء على الاطلاق
السيد نصر الله: أحد مظاهر قوة المقاومة هو إنشاء العدو للمرة الأولى حزاماً أمنياً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
السيد نصرالله: على الحكومة أن تدافع عن اللبنانيين وتحميهم لا أن تسارع بعض مؤسسات الدولة إلى تنفيذ الرغبات الأميركية
السيد نصرالله: الأمانة كبيرة جداً في عهدة الرؤساء والمسؤولين في الحفاظ على حقوقنا في النفط والغاز والماء والحدود
السيد نصرالله: يجب استرداد الاموال المنهوبة كأولوية في الخيارات المطروحة لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان
السيد نصرالله: نحن مع كل مقاومي ومناضلي فلسطين في خندق واحد ومعركة واحدة وسنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني
السيد نصرالله: الحرب على اليمن تحولت إلى حرب عبثية وسط صمت دولي وشراكة أميركية بريطانية همها بيع السلاح لقوى العدوان
السيد نصرالله: إستمرار السعودية والإمارات في حربهما على اليمن لن يجلب لهما سوى الهزيمة والذل والخزي
السيد نصرالله: أحداث جنوب اليمن دليل على زيف ادعاءات قوى العدوان بشأن أهداف الحرب وتكشف مشاريعهم لتمزيق اليمن
السيد نصر الله: نظام البحرين يذهب بعيداً بخيانته وتطبيعه مع العدو ويبارك اعتداءاته على فلسطين ولبنان والعراق وسوريا
السيد نصرالله لشعب البحرين: أنتم تجاهدون بصمودكم وثباتكم في وجه نظام خائن ولا بد أن يثمر جهادكم ونحن نقف إلى جانبكم
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر في قصر بعبدا
الرئيس عون لشينكر: أي تصعيد من قبل "إسرائيل" سيؤدي إلى إسقاط حالة الإستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ عام 2006
الرئيس بري أمام مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر: اقتصادنا وقطاعنا المصرفي لا يتحملان هذا الحجم من الضغوطات
الرئيس بري: لبنان حريص على الإستقرار وعدم الإنجرار للحرب وملتزم بالقرار 1701 والعدو الإسرائيلي مسؤول عن خرقه للقرار
مسيرات حاشدة في بعلبك والهرمل وصور والنبطية وبنت جبيل والبقاع الغربي والمتن الشمالي إحياء للعاشر من محرم
حركة أمل تنظم مسيرتين عاشورائيتن حاشدتين في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور
إحياء مليوني لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة والكاظمية والنجف الأشرف
وزارة الصحة العراقية: 31 شهيداً ونحو 100 جريح في حادث تدافع في كربلاء المقدسة
الإيرانيون يحيون ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع) بمسيرات مليونية في المحافظات والمدن كافة
اليمنيون يحيون في مدينتي صنعاء وصعدة مراسم العاشر من محرم بمسيرات حاشدة بعنوان " تضحية وانتصار"
السيد عبد الملك الحوثي لدول العدوان: مهما ارتكبتم من جرائم لن نخضع لكم ولن نفرط بحريتنا وكرامتنا واستقلالنا
محبو آل البيت عليهم السلام في البحرين وشرقي السعودية يقيمون مراسم يوم العاشر رغم محاولات التضييق والقمع
الجاليات الاسلامية في أوروبا وافريقيا وأميركا وأستراليا تحيي ذكرى عاشوراء بإقامة مواكب العزاء واللطم
استشهاد 3 نيجيريين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات السلطة النار على المشاركين في مسيرات العاشر من محرم
بنيامين نتنياهو: صفقة القرن فرصة لا تتكرر لفرض سيادتنا على الضفة الغربية ولن أقتلع أي مستوطن منها
الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقيل مستشار الأمن القومي في إدارته جون بولتون ويقول إنه يختلف معه في الكثير من الاقتراحات
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ترامب يعلن أنه سيقوم بتعيين مستشار الأمن القومي الجديد الأسبوع القادم
منذ 2 ساعة
10 September، 2019
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