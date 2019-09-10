ترامب يعلن أنه سيقوم بتعيين مستشار الأمن القومي الجديد الأسبوع القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 20:44

ترامب يعلن أنه سيقوم بتعيين مستشار الأمن القومي الجديد الأسبوع القادم

منذ 2 ساعة 10 September، 2019
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