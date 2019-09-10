نتنياهو: سأفرض “السيادة الإسرائيلية” على غور الأردن في حال فزت بالانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 19:08

نتنياهو: سأفرض “السيادة الإسرائيلية” على غور الأردن في حال فزت بالانتخابات

منذ 5 mins 10 September، 2019
نتانياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

أعلن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت”، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، على حد قوله.

واضاف نتنياهو الثلاثاء انه “يعتزم أيضا فرض السيادة الإسرائيلية على جزء كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية”.

وزعم نتنياهو ان “إسرائيل لن تعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات وغور الأردن سيبقي تحت سيادتنا إلى الأبد”، وتابع “علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية لقطاع غزة”، على حد قوله.

المصدر: سبوتنيك

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