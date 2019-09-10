أبو مرزوق: على السلطات السعودية إطلاق سراح محمد الخضري الذي تعتقله

عقب عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق على اعتقال السلطات السعودية للقيادي في الحركة محمد الخضري، داعيا “السلطات السعودية لإطلاق سراحه”.

وقال أبو مرزوق الثلاثاء إن “الخضري هو أول ممثل لحركة حماس في المملكة العربية السعودية”، واضاف ان “محمد الخضري رجل مجاهد وطبيب ودبلوماسي”، وطالب “السعودية بإطلاق سراحه”.

ونشر أبو مرزوق على حسابه على “تويتر” صورة تظهر الملك السعودي الراحل عبدالله مع الشهيد الشيخ احمد ياسين والخضري في لقاء تأدية فريضة الحج عام 1988 وبدعوة خاصة من ولي العهد آنذاك.

يذكر ان حماس أعلنت أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا القيادي في الحركة وممثلها في السعودية محمد الخضري.

المصدر: فلسطين اليوم