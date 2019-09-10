نتنياهو: سأضم مستوطنات أخرى بعد نشر “خطة ترامب للسلام” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 19:08

نتنياهو: سأضم مستوطنات أخرى بعد نشر “خطة ترامب للسلام”

منذ 33 mins 10 September، 2019
أخبار موقع المنار

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