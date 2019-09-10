نتنياهو: سأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة ( سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 19:08

نتنياهو: سأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة ( سكاي نيوز)

منذ 37 mins 10 September، 2019
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