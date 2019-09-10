خليل: لتعميم صورة وطننا النموذجي في مقابل نموذج “اسرائيل” العنصرية

أحيت “حركة أمل” يوم العاشر من محرم بمسيرة عاشورائية حاشدة في مدينة صور الجنوبية، تحدث فيها وزير المال علي حسن خليل حيث قال “اليوم نجدد قسم الإمام الحسين أن هيهات منا الذلة ونجدد قسم الإمام الصدر أننا لن نهدأ حتى لا يبقى محروم واحد أو منطقة محرومة، ومن أرض الوفاء التي لم تترك الحسين يوما فإنها ما زالت على خطه تقدم الشهيد تلو الشهيد والمجاهد تلو المجاهد من أجل نصرة الحق ورفع الظلم عن الناس”.

واضاف خليل “اليوم في العاشر لا يجوز أن تمضي هذه الذكرى التي أحييناها دون أن يكون هناك تأثير على واقعنا وحياتنا وكل أفعالنا في السياسة والحركة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي”، وتابع “علينا أن نخرج من هذه المناسبة ونحن أكثر استعدادا للمواجهة، علينا أن ننطلق من هذه الذكرى بأعلى درجات الإنفتاح بفهم واع لها منفتح على كل القضايا الأساسية التي تماثل القضايا التي انطلق منها الإمام الحسين كالإصلاح وتحقيق العدالة الإجتماعية”.

واكد خليل “علينا أن نعمم وعيا جماعيا في الحفاظ على صورة وطننا النموذجي في مقابل نموذج اسرائيل العنصرية التي تريد تكريس دولة الدين الواحد اليهودي”، وأضاف “علينا أن نعمل لبناء المجتمع المتحضر، فإذا سقطت تجربة لبنان سقطت قيمة التفاعل الحضاري في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام