الشيخ القطان: أعداء فلسطين والمقاومة هم أعداء الحسين والوحدة الإسلامية

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان أنه “إذا أردنا أن نكون مع الإمام الحسين، يجب علينا أن نتمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية ويجب أن نكون مع فلسطين”، واكد ان “فلسطين هي البوصلة”.

وسأل الشيخ القطان في المجلس العاشورائي الذي نظمه حزب الله في مجمع المصطفى(ص) في بلدة الجية بإقليم الخروب الثلاثاء “هل رأيتم خطابا للامام الخامنئي أو السيد حسن نصرالله أو دولة الرئيس نبيه بري لا يذكرون فيه فلسطين؟ هل رأيتم قائدا وطنيا لا يذكر فلسطين؟”، وتابع أن “فلسطين هي البوصلة، ولأن أعداء فلسطين وأعداء حركات المقاومة هم اعداء الحسين وأعداء الوحدة الإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام