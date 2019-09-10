نحت على الصلصال وعمل تجهيزي في ورشة فنية عاشورائية لملتقى الألوان الفني في برج البراجنة

نظم “ملتقى الألوان الفني” ورشة فنية عاشورائية بالنحت على الصلصال وعمل فني تجهيزي بعنوان “أثر”، برعاية بلدية برج البراجنة، في المركز الصحي الإجتماعي للبلدية في منطقة الرويس بحضور مجموعة من الفنانين التشكيليين.

وحضر الورشة نائب رئيس البلدية زهير جلول ورئيس الملتقى محمد علوش. حيث اعتبر جلول “ان الافكار الجديدة دائما محط اهتمام البلدية ونحن ندعم دائما هذه المبادرات والأنشطة المميزة”.

من جهته قال علوش” اليوم استضفنا مجموعة من المختصين في عالم النحت مثل الدكتور عصام خير الله وجورج المرّ وفنانين من مختلف الطوائف اللبنانية لكي تكون ورشة بالنحت على الصلصال تحاكي واقعة عاشوراء ،هذه القضية الانسانية الخالدة”.

اما مشرفة الورشة الفنانة التشكيلية بسكال مسعود فاعتبرت ان كل فنان اليوم هو يعبر عن مخزونه الفكري والثقافي والحضاري عن حادثة كربلاء .

وخلال الورشة نفذ الفنان التشكيلي محمد خريس عملا تجهيزيا فنيا بعرض 4 امتار وارتفاع متر عبّر فيه عن الواقعة .

وحضرها من الملتقى اعضاء الهيئة الادارية الفنانات آلاء كركي وغادة شومر فنيش وبسكال مسعود .

وشارك في الورشة كل من الفنانين:الدكتور عصام خير الله وآنا خير الله وجورج المرّ وطليع بحصاص، رشا عبد الحسين دهيني ، سارة عدنان حسين، زينب زعيتر ، عبد الله فحص ،علي ناصر، لينا جوني ،فدوى حمدان ، نور رعد ،بشرى برو، هادي الحاج حسن.