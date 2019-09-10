مسيرة عاشورائية لحزب الله في الهرمل

احتشد الآلاف من أهالي الهرمل للمشاركة في المسيرة العاشورائية التي نظمها حزب الله، وانطلقت من أمام حسينية الإمام علي، تقدمتها راية الحزب والراية العاشورائية وصور القادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي، تلتها الفرق الكشفية من حملة كوكبة من الأعلام، فحملة المجسمات وصور شهداء المقاومة الإسلامية في الهرمل، تليها مواكب اللطم التي رددت اللطميات والهتافات الحسينية.

بعد ذلك، كانت مسيرة الرجال الشعبية التي تقدمها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي، النائب السابق نوار الساحلي، مفتي الهرمل الشيخ علي طه، وفد من قيادة الحزب في البقاع وشخصيات وحشود من الأهالي.

وسارت مسيرة النساء الشعبية الحاشدة ووصلت إلى ساحة سرايا الهرمل، حيث ألقى الموسوي كلمة، عاهد فيها البقاء على نهج الحسين، وشدد على أن “العقوبات المفروضة علينا لن تفت من عضدنا ولن تثنينا عن متابعة درب الجهاد والمقاومة”.

واختتمت المسيرة بزيارة الإمام الحسين ولطمية حسينية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام