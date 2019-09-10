بالصور.. أبناء صعدة يحيون ذكرى العاشر من محرم بمسيرات شعبية حاشدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 17:34

بالصور.. أبناء صعدة يحيون ذكرى العاشر من محرم بمسيرات شعبية حاشدة

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
صعدة
اليمن - عربي وإقليمي

بالصور  أبناء صعدة يحيون ذكرى العاشر من محرم بمسيرات شعبية حاشدة

 

المصدر: يونيوز

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