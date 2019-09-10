وزارة الصحة العراقية : 17 شهيدا ونحو 70 جريحا في حصيلة غير نهائية جراء تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 17:34

وزارة الصحة العراقية : 17 شهيدا ونحو 70 جريحا في حصيلة غير نهائية جراء تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
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