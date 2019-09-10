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September 10 2019 - 15:54

ارتفاع نشاطات تفريغ وشحن البضائع في الموانئ الإيرانية

منذ 23 mins 10 September، 2019
علم ايران
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية أن عمليات تفريغ وشحن البضائع في الموانئ الإيرانية شهدت ارتفاعاً نحو 2 بالمئة منذ بداية العام الجاري (الإيراني يبدأ في 21 مارس آذار) ولحد الآن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفاد التقرير الذي نشرته وزارة الطرق والتنمية الحضرية اليوم الثلاثاء بأنّ حجم البضائع المفرغة والمشحونة بالموانئ الإيرانية ( آبادان وآستارا والإمام الخمینی وأمیرآباد، وأنزلی وبوشهر وجاسک وجابهار وخرمشهر والشهید باهنر والشهید رجائي وفریدون کنار وقشم وكناوه ولنكه ونکا ونوشهر) بلغ 68 مليون طن وهو ما ينم عن التخطيط المثالي الذي تتبعه منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

بينما وصل إجمالي حجم البضائع المفرغة والمشحونة في الفترة المماثلة من العام الماضي الإيراني إلى 66.7 مليون طن وهو ماسجل ارتفاعا بنسبة 1،9 بالمئة.

المصدر: وكالة فارس

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