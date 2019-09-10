بالصورة: مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 15:54

بالصورة: مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
عاشوراء الضاحية
خبر وصورة - لبنان

المصدر: انترنت

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