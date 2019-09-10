بالصور…قمع المشاركين في مراسم عاشوراء في نيجيريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2019 - 15:54

بالصور…قمع المشاركين في مراسم عاشوراء في نيجيريا

منذ 60 mins 10 September، 2019
نيجيريا_شهداء
أخبار دولية - نيجيريا

قامت قوات الامن في نيجيريا بحملات قمعية في بعض المناطق استهدفت المشاركين في مراسم عزاء عاشوراء الامام الحسين عليه السلام.

وأفادت بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أن الشرطة النيجيرية استخدمت الرصاص الحيّ بهدف قمع المشاركين في مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام ماأدى الى استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.

واضافت أن الشرطة استخدمت الغازات السامة لتفريق المشاركين في مراسم العزاء، كما قامت قوات الشرطة النيجيرية بإغلاق عدد من شوارع العاصمة ابوجا لمنع مراسم العزاء.

نيجيريا_شهداء

نيجيريا_عاشوراء

المصدر: وكالة فارس+تويتر

التعليقات

ذات صلة