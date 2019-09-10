بالصور…قمع المشاركين في مراسم عاشوراء في نيجيريا

قامت قوات الامن في نيجيريا بحملات قمعية في بعض المناطق استهدفت المشاركين في مراسم عزاء عاشوراء الامام الحسين عليه السلام.

وأفادت بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أن الشرطة النيجيرية استخدمت الرصاص الحيّ بهدف قمع المشاركين في مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام ماأدى الى استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.

واضافت أن الشرطة استخدمت الغازات السامة لتفريق المشاركين في مراسم العزاء، كما قامت قوات الشرطة النيجيرية بإغلاق عدد من شوارع العاصمة ابوجا لمنع مراسم العزاء.

المصدر: وكالة فارس+تويتر