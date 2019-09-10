الرئيس بري لمسؤول اميركي: العدو الاسرائيلي مسؤول عن خرق القرار1701

استقبل الرئيس نبيه بري في عين التينة مساعد وزير الخارجية الاميركي للشرق الأدنى دايفيد شينكر يرافقه نائبه جويل راييرنا والسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد.

وأكد الرئيس بري “أن لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقا لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، وأن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعا تحمل هذا الحجم من الضغوطات” .

واضاف الرئيس بري حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب وإلتزامه بالقرار 1701 مؤكدا ان العدو الاسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار.

المصدر: nbn