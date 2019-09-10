كتائب القسام تعلن السيطرة على “حوامة” اسرائيلية

تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” من السيطرة على حوامة صهيونية مسيّرة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغها العسكري أنه ” وفي تمام الساعة 01:15 من فجر اليوم الثلاثاء 11 محرم 1441هـ الموافق 10/09/2019م تمكن مجاهدوها من السيطرة على الحوامة الصهيونية”.مضيفةً أن “الحوامة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ المهمة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها بفضل الله تعالى”.

المصدر: موقع كتائب القسام