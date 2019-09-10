وزير الخارجية التركي: مواقف واشنطن حيال المنطقة الآمنة لا تطمئن تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال “المنطقة الآمنة” في سوريا لا تطمئن تركيا.

وأضاف أوغلو، خلال تصريح صحفي مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، سرديان دارمانوفيتش، في العاصمة أنقرة، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها وفي مقدمتها خارطة طريق منبج بسبب انخراطها في علاقات مع تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي.

وأشار الوزير التركي، أن الخطوات المتخذة من قبل واشنطن أو التي قيل أنها اتخذت هي خطوات شكلية، مضيفا أن بلاده ترى في الولايات المتحدة الأمريكية محاولة للمماطلة في مسألة تشكيل المنطقة الآمنة.

ولفت أوغلو، أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق، مؤكدا “في حال لم نحصل على نتائج من التعاون مع واشنطن، فإننا سندخل لهذه المناطق (شرق الفرات)”.

المصدر: وكالة انباء الاناضول