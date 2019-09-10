كتائب القسام تسيطر على حوامة صهيونية شرق #رفح كانت في مهمة خاصة داخل قطاع #غزة حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 14:14

كتائب القسام تسيطر على حوامة صهيونية شرق #رفح كانت في مهمة خاصة داخل قطاع #غزة حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
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