مسلحو طالبان يقتحمون منطقة يانجي قلعة شمال أفغانستان

اقتحم مسلحون تابعون لحركة طالبان، اليوم الثلاثاء، منطقة يانجي قلعة، بمقاطعة تاخار شمالي أفغانستان.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن مسؤول محلي قوله “إنه بعد هجوم واسع شنه مسلحو طالبان، واستمر لأربع وعشرين ساعة، تمكنوا أخيرا من السيطرة على يانجي قلعة، فجر اليوم، وأجبروا قوات الأمن على الانسحاب”، مضيفا أن مسؤولين مخولين سيتحدثون لوسائل الإعلام.

وعندما اتصلت الوكالة بمحمد جواد هاجاري، المتحدث باسم حكومة تاخار، وطلبت منه التعليق على الوضع في يانجي قلعة، أجاب باختصار “انهارت”، ولكنه تفادى تقديم مزيد من التفاصيل.

أما مسلحو طالبان الذين بدأوا هجومهم على يانجي قلعة قبل يومين، وفقا للمحليين، فقد فقدوا 18 من مقاتليهم، من بينهم القائد البارز مولوي إمام الدين، في اشتباكات الإثنين.

وحتى الآن لم يصدر تعليق من حركة طالبان التي كثفت تحركاتها في أجزاء من البلاد، ومنها تاخار، وقندوز وباغلان المجاورتان.

المصدر: شينخوا