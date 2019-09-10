اعتصام للأساتذة المستعان بهم في طرابلس امام وزارة التربية الاونيسكو يوم غد

اصدر الأساتذة المستعان بهم للتدريس في الثانويات الرسمية في طرابلس والشمال بيانا دعوا فيه الى المشاركة في الإعتصام الذي تقيمه لجنة “المستعان بهم في لبنان” أمام مبنى وزارة التربية الوطنية في الأونيسكو، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، للمطالبة بالحصول على التعاقد الوظيفي مع إحتساب سنين الخبرة ورفع أجر الساعة.

ونددوا بـ “الإجحاف والتهميش غير المسبوق الذي يمارس في حقهم”، مؤكدين أن “لا عقد عمل رسمي ينظم علاقتهم الوظيفية كما لا حقوق لهم في بدلات النقل والطبابة، او أي نوع من الضمان الصحي، ولا يسري عليهم اي تعديل في الفئات الوظيفية، ولا يحق لهم المشاركة بالمراقبة في الإمتحانات او في تصحيح الشهادات، ولا يتمتعمون بأدنى حق من حقوق المواطن اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام