اعتصام للأساتذة المستعان بهم في طرابلس امام وزارة التربية الاونيسكو يوم غد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 12:30

اعتصام للأساتذة المستعان بهم في طرابلس امام وزارة التربية الاونيسكو يوم غد

منذ 43 mins 10 September، 2019
لوغو اخبار
لبنان

اصدر الأساتذة المستعان بهم للتدريس في الثانويات الرسمية في طرابلس والشمال بيانا دعوا فيه الى المشاركة في الإعتصام الذي تقيمه لجنة “المستعان بهم في لبنان” أمام مبنى وزارة التربية الوطنية في الأونيسكو، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، للمطالبة بالحصول على التعاقد الوظيفي مع إحتساب سنين الخبرة ورفع أجر الساعة.

ونددوا بـ  “الإجحاف والتهميش غير المسبوق الذي يمارس في حقهم”، مؤكدين أن “لا عقد عمل رسمي ينظم علاقتهم الوظيفية كما لا حقوق لهم في بدلات النقل والطبابة، او أي نوع من الضمان الصحي، ولا يسري عليهم اي تعديل في الفئات الوظيفية، ولا يحق لهم المشاركة بالمراقبة في الإمتحانات او في تصحيح الشهادات، ولا يتمتعمون بأدنى حق من حقوق المواطن اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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